|Обращение на портал «Делаем вместе» помогло жителям одного из многоэтажных домов на Ленинградском проспекте в Ярославле решить проблему с граффити, уродующими фасад здания. Сегодня на объект выехали мастера и закрасили все надписи.
– С 1 июля по многочисленным просьбам жителей, поступившим на портал, мы добавили к имеющимся 23-м тематикам еще 8, в том числе одну – по граффити, – рассказал первый заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области Андрей Лебедев. – Сейчас это серьезная проблема для городов, иногда такие «художники» уродуют даже объекты культурного наследия.
За первые две недели июля в тематику «Графити» поступило уже 10 сообщений. А всего по новым тематикам, среди которых посвященные необходимости покоса травы и опиловки деревьев, борьбе с незаконной рекламой, торговле в неустановленных местах, – 100.
– Отрабатываем каждый поступивший сигнал, принимаем оперативные решения, – отметил первый заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района Ярославля Сергей Карханов.
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вчера, 15:00
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