​В поселке Ярославка продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовой территории двух многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено более 4 миллионов рублей. Средства выделены в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Проект реконструкции и благоустройства обсуждался с местными жителями на этапе разработки, было организовано несколько встреч, – рассказал заместитель главы Кузнечихинского сельского поселения Сергей Кокуев. – В результате учтены все пожелания граждан. В этом дворе появится вместительная парковка, детская зона, площадка для сушки белья и выбивания ковров. Будут отремонтированы отмостки домов, проведено озеленение территории, у каждого подъезда установят лавочки.



Подрядная организация уже смонтировала несколько элементов нового городка на детской площадке, приступила к установке бордюров вдоль проездов и пешеходных дорожек. Скоро начнется укладка асфальта. Во дворе также появится ограждение, будет улучшено освещение территории.



– Благоустройство этого двора не проводилось с советских времен, с постройки домов, – отметил член общественного совета проекта «Народный контроль» Андрей Коваленко, который сегодня проинспектировал ход работ на объекте. – Здесь были разбитые тротуары, ржавые ограждения, старая детская площадка – небезопасная для детей. Сейчас двор преображается. Надеюсь, что все сроки будут соблюдены и уже скоро эта территория станет удобной для детей и взрослых. Программа по формированию комфортной среды реализуется, прежде всего, в интересах людей и с их участием. Приятно видеть активных граждан, которые контролируют ход и качество выполнения работ.



В рамках проекта «Решаем вместе!» в Ярославке также идет ремонт в здании Дома культуры. Уже заменены окна, завершаются кровельные работы.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.