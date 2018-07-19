Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Росимущества к арендатору Петропавловского парка в Ярославле ООО «ГИЛСИ». Теперь договор с компанией должен быть расторгнут, кроме того, она обязана выплатить 1 миллион 128 тысяч рублей задолженности по арендной плате.



– Договор с ООО «ГИЛСИ» был заключен в 2006 году, но за прошедшее время никаких положительных изменений на объекте не произошло, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Компанией была разработана и согласована проектная документация на реставрацию и восстановление утраченных объемов историко-градостроительной среды. Со временем вступили в силу нормативно-правовые документы Ярославской области об установлении зон охраны, были внесены поправки в 73-й федеральный закон, согласно которым какое-либо строительство на территории памятников запрещено. Соответственно в данной ситуации инвестор не выполнил свои обязательства, не реализовывал проект.



Как пояснил Александр Филяев, наличие договора аренды не давало возможности привлекать в Петропавловский парк новых инвесторов. После прекращения отношений с ООО «ГИЛСИ» к решению вопроса будут подключаться другие компании. Планируется проработка единого проекта комплексного развития территорий Красноперекопского района: Петропавловского парка и всей мануфактуры.



Представители департамента не исключают вероятности внесения изменений в учетную документацию по данному объекту культурного наследия. Один из вариантов – отнести территорию парка к достопримечательным местам. Это позволит выполнить работы по воссозданию утраченной исторической застройки, привлечь инвестора для реализации ремонтно-реставрационных проектов, очистки прудов, восстановления всех дренажных систем.



20 июля в департаменте охраны объектов культурного наследия состоится совещание по этому вопросу. В обсуждении примут участие представители Росимущества, мэрии областного центра и Епархии.