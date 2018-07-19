​Региональный департамент имущественных и земельных отношений продолжает работу по наведению порядка в сфере наружной рекламы. Сегодня у гипермаркета в Заволжском районе Ярославля специалисты демонтировали еще три щита.



– Незаконно установленные объекты выявлены нашими сотрудниками в ходе рейда, – рассказал заместитель директора департамента Леонид Золотов. – Размещение рекламных конструкций не было согласована с уполномоченными органами, разрешение не получено. В данном случае, конструкции подлежат демонтажу.



Полномочия по контролю за сферой наружной рекламы переданы в департамент имущественных и земельных отношений с начала 2018 года. За прошедшее время уже вынесено свыше 330 предписаний, демонтировано 90 конструкций, в том числе и с фасадов здания.



С перечнем мест, в которых разрешено размещать наружную рекламу, можно ознакомиться на геопортале Ярославской области.