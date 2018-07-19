​В поликлинике № 3 имени Семашко в Рыбинске завершен ремонт по программе бережливого производства. Модернизированы регистратура, хранилище медицинских карт, пункт неотложной помощи, по стандартам проекта разделены потоки больных и здоровых пациентов.



Сегодня медицинское учреждение в рамках визита в Рыбинский район посетил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Он встретился с главным врачом поликлиники Евгением Тубановым.



– Ремонт длился менее полугода, – рассказал Евгений Тубанов. – Модернизирована регистратура: она стала открытой, без привычных стекол и окошек, люди контактируют вживую. Изменилась маршрутизация пациентов, работа лабораторий.



Кроме того, проведено обучение сотрудников – от младшего персонала до врачей – на курсах Ярославского медицинского университета. Автоматизированы процедура записи на прием, взаимодействие врачей со вспомогательными службами, в частности – с лабораторией.



На закупку оборудования, проведение ремонтных работ, создание call-центра и обучение сотрудников было потрачено более 4,7 миллиона рублей как бюджетных, так и внебюджетных средств.



Сейчас в проекте по внедрению новой модели работы участвуют 35 учреждений, что составляет 50 процентов от всего количества больниц и поликлиник региона.



– Это совершенно новый подход. Персонал поликлиники и пациенты довольны. Мы приняли решение развивать этот проект, – сообщил Дмитрий Степаненко. – На сегодняшний день по программе бережливого производства ремонт завершен в 10 больницах области.