|В поликлинике № 3 имени Семашко в Рыбинске завершен ремонт по программе бережливого производства. Модернизированы регистратура, хранилище медицинских карт, пункт неотложной помощи, по стандартам проекта разделены потоки больных и здоровых пациентов.
Сегодня медицинское учреждение в рамках визита в Рыбинский район посетил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Он встретился с главным врачом поликлиники Евгением Тубановым.
– Ремонт длился менее полугода, – рассказал Евгений Тубанов. – Модернизирована регистратура: она стала открытой, без привычных стекол и окошек, люди контактируют вживую. Изменилась маршрутизация пациентов, работа лабораторий.
Кроме того, проведено обучение сотрудников – от младшего персонала до врачей – на курсах Ярославского медицинского университета. Автоматизированы процедура записи на прием, взаимодействие врачей со вспомогательными службами, в частности – с лабораторией.
На закупку оборудования, проведение ремонтных работ, создание call-центра и обучение сотрудников было потрачено более 4,7 миллиона рублей как бюджетных, так и внебюджетных средств.
Сейчас в проекте по внедрению новой модели работы участвуют 35 учреждений, что составляет 50 процентов от всего количества больниц и поликлиник региона.
– Это совершенно новый подход. Персонал поликлиники и пациенты довольны. Мы приняли решение развивать этот проект, – сообщил Дмитрий Степаненко. – На сегодняшний день по программе бережливого производства ремонт завершен в 10 больницах области.
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вчера, 16:15
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