​19 июля в рамках рабочей поездки в Рыбинск председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко оценил перемены, произошедшие в исторической части города. Вместе с главой муниципального образования Денисом Добряковым он прошел по маршруту от нового причала через Красную площадь и бульвар Ушакова до набережной Волги.



– Центр Рыбинска приобретает все более ухоженный вид, – отметил Дмитрий Степаненко. – За последнее время темпы проведения благоустройства существенно выросли, улучшился подход к управлению городским округом. Правительство области будет всячески поддерживать положительные начинания и инициативы. Будем привлекать Рыбинск региональные и федеральные средства.



Сейчас в центре города ремонтируют улицу Стоялую и бульвар Ушакова. Здесь планируется замена покрытия проездов и тротуаров на колотую брусчатку из горных пород и тротуарную плитку, выполняется устройство линии наружного освещения. На бульваре Ушакова предусмотрена санитарная выпиловка елей и посадка новых деревьев, установка фонтана и скамеек.



Кроме того зоне выполнения работ предприниматели ремонтируют фасады зданий. Эти работы финансируются из внебюджетных источников.



В прошлом году в Рыбинске приведена в порядок Красная площадь. Здесь обустроена пешеходная зона, асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров заменено на тротуарную плитку, установлены фонари.



Денис Добряков рассказал председателю регионального правительства, что в городе продолжается работа по берегоукреплению. В этом году на участке от «Обелиска» до дворца спорта «Полет» протяженностью 549 метров установлена откосная конструкция, ведутся работы по укладке плит, благоустраивается территория.



В случае согласования Федеральным агентством водных ресурсов и Министерством природопользования России проекта по укреплению еще одного участка берега, в следующем году планируется провести работы в районе исторической части Рыбинска: от моста вправо до так называемого «аула». Реализация проекта позволит предотвратить интенсивное разрушение берегового откоса, которое происходит из-за негативного воздействия вод, тем самым защитить жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, городскую дорогу, инженерные коммуникации.



– Мы динамично работаем при поддержке Правительства области, – сказал Денис Добряков. – Такие проекты, как реконструкция набережной, благоустройство исторического центра, модернизация учреждений здравоохранения, городу не поднять. Их можно осуществить только с региональной и федеральной помощью.