​21 июля в Угличе во второй раз пройдет фестиваль «Углече поле».



В этот день в Городском парке все желающие смогут присоединиться к просмотру лучших фильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Будет показано 9 короткометражек молодых режиссеров, в том числе «Кругосветка» Александра Фомина, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева и «Взятка» Алексея Харитонова.



– Мы очень рады, что в этом году работы молодых режиссеров можно будет увидеть в Угличе, – поделился основатель Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков. – Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так. Профессионально сделанная короткометражка сокращает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время.



В 17.00 в Красной гостиной Угличского кремля театр «Трех Муз» под руководством Людмилы Грибовой представит литературно-музыкальный спектакль «Жемчужина Русского театра». Пьеса посвящена 250-летию крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, истории создания графом Николаем Шереметевым первого русского оперного Останкинского театра и любви богатого аристократа и крепостной девушки. Кстати, Прасковья Ковалева-Жемчугова – уроженка Ярославской губернии.



В рамках фестиваля «Углече поле» по улицам города 21 июля впервые пройдет поющий парад. Он объединит около 200 участников: баянистов, народные хоры и ансамбли Ярославии. Двухчасовое праздничное шествие под руководством дирижера начнется у причала на Волге и будет посвящено вхождению Углича в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России».



На фестивале будет работать «Чайный двор» с «самогарной» лабораторией, где можно попробовать расписные пряники, варенье, десерты, Иван-чай, а также увидеть выставку чашек и сервизов.



Вечером главная площадь Углича превратится в танцевальную площадку, а над Волгой засияет праздничный фейерверк.



Подробнее о фестивале на сайте: угличфест.рф.