​В законодательство необходимо вносить изменения, которые будут регламентировать сферу обращения с отходами. К такому мнению пришли члены экспертной группы по разработке концепции новой экологической политики по направлению «Обращение с отходами». За круглым столом они обсудили конкретные предложения.



– В процесс включились юристы, депутаты. Прозвучало очень много важных замечаний, – сказал модератор группы, начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Будем вместе заниматься детальной проработкой вопроса о внесении изменений в законодательство об обращении с отходами.



Депутат муниципалитета Ярославля, член фракции «Единая Россия» Михаил Писарец подчеркнул, что изменения в закон могут решить вопрос об ограничении ввоза ТКО из других регионов. В качестве примера он привел опыт Нижегородской области, где подобная норма действует с 2013 года.



– Нижегородская областная дума приняла закон об обращении с отходами производства и потребления, в котором они детально прописали все возможные виды отходов и порядок их утилизации, – сообщил Михаил Писарец. – Там понятие «отходы» трактуется как вторичные материальные ресурсы, то есть то, что может быть использовано для дальнейшей переработки, и введено правило, что ввозить иные составляющие на территорию региона в целях захоронения на полигонах запрещено.



Данная мера, по словам депутата, успешно действует и не противоречит федеральному законодательству.



Также участники встречи обсудили возможность введения дифференцированного тарифа на утилизацию мусора.



– Хочешь платить меньше – сортируй сам, нет – заплати по тарифу больше и за тебя это сделает региональный оператор в сфере обращения с ТКО, – пояснил депутат муниципалитета Ярославля, член фракции «Единая Россия» Олег Ненилин.



Однако эксперты сошлись во мнении, что в существующих реалиях внедрить систему дифференцированных тарифов сложно.



Кроме того, было предложено ввести запрет на захоронение мусора без сортировки и ежегодно увеличивать объем переработки отходов. И усилить меры ответственности для физических и юридических лиц за нарушение правил обращения с отходами.



– В любом случае, к введению новых законодательных норм необходимо подходить аккуратно. Все вопросы требуют тщательной проработки, – отметила гражданская активистка Алина Жестовская. – Грамотный подход позволит изменить отношение людей к острой на данный момент теме.



В ближайшее время, каждый из участников группы представит свое видение законодательных изменений.



Справка



Концепция новой экологической политики формируется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. По его поручению для максимально всесторонней проработки вопроса создано пять экспертных групп, в которые вошли деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.



Каждая из экспертных групп в течение двух месяцев будет анализировать проблематику и разрабатывать предложения по пяти основным направлениям концепции: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение».