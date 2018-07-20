​На очередном заседании члены экспертной группы «Просвещение» определили стратегические задачи своего направления формирования новой экологической политики региона.



– Мы обозначили 13 задач, – сообщила модератор группы, главный референт отдела экономики и планирования департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Елена Анашкина. – Среди них – развитие института общественного экологического контроля, повышение информированности коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам природоохранного законодательства. Также в числе ключевых направлений – поддержка образовательных учреждений, разработка системы подготовки и повышения квалификации в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности для руководителей организаций и специалистов.



Эксперты подчеркнули важность повышения уровня экологической культуры населения. Они отметили, что в большинстве школ давно закрыты уголки живой природы, а дисциплина «Экология» не имеет статуса обязательной. Члены группы выступили с предложением включить в региональные образовательные программы школ межпредметный курс «Экология Ярославской области».



– Мы считаем, что образованный человек должен быть экологически грамотным, иметь современное экологическое мышление, – сказала депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова. – Необходимо уже на ранних стадиях, начиная с дошкольного возраста, заниматься воспитанием правильного отношения к окружающей среде.



О возможностях работы в этом направлении рассказала начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания регионального департамента образования Алла Волхонская.



– В настоящее время ресурсные центры в сфере экологического образования и просвещения и Институт развития образования выстраивают сотрудничество по вопросу подготовки специалистов, особенно – для практической деятельности, – проинформировала она. – Исследования без практики – это не исследования. Этот вопрос будет прорабатываться.



Еще одно важное направление – активная пропаганда. Предлагается организовать «прямую линию» в печатных СМИ по обращениям граждан, связанных с экологической обстановкой и охраной окружающей среды, а также вернуть на телеканалы тематические передачи. Эксперт, журналист газеты «Городские новости» Анатолий Кононец выступил с инициативой создания информресурса, которое будет профессионально заниматься вопросом просвещения людей, проводить экологические расследования, формировать контент для радио и телевидения.



– Представление об экологической ситуации в городе, регионе, стране, мире – одна из важных составляющих мировоззрения человека, от которых зависит комфортность его жизни, – сказала депутат муниципалитета Ярославля, член фракции "Единая Россия" Юлия Миронова. – Важно, чтобы средства массовой информации давали полную и правдивую картину происходящего.



Еще одной из инициатив экспертов стало проведение Форума экологической направленности.



– Есть средства Фонда президентских грантов для обмена опытом между муниципальными образованиями и регионами. Стоит подумать о проведении не просто форума экологической направленности, а слияние его с Гражданским форумом, – считает член общественной палаты Ярославской области Татьяна Бородина. – Лучшие практики других регионов необходимо перенести в нашу область. Для финансового наполнения этого проекта нужно рассчитывать не только на бюджетные средства, но и на федеральные и региональные гранты, которые могут привлечь общественные организации.



Для решения стратегических задач участники встречи также предложили создать на базе Ярославского зоопарка Центр эколого-патриотического просвещения, на базе учреждений образования – лаборатории по мониторингу окружающей среды, обеспечить поддержку юннатского и волонтерского движения, мероприятий с экологическим уклоном.



Следующая встреча экспертной группы состоится 2 августа.