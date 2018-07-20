​20 июля в детском оздоровительном лагере «Березка» впервые прошел большой праздник «Территория спорта и здоровья», организованный Областным центром медицинской профилактики и спортивным клубом «Буревестник».



В состязаниях приняли участие 10 команд. Ребята, отдыхающие в лагере, разделились на разные возрастные группы и попробовали свои силы в таких дисциплинах, как флорбол, стрельба из электронного оружия, дартс, перетягивание каната.



– Такие мероприятия позволяют школьникам понять, что здоровый образ жизни – это прекрасно, – сказал на открытии «Территории спорта и здоровья» сенатор Игорь Каграманян. – К сожалению, сейчас у большинства мальчишек и девчонок в приоритете компьютерные игры. Бесспорно, и это нужно, но посмотрите, сколько счастья в глазах тех, кто сегодня здесь доказывает, что он сильнее, быстрее и ловчее. Только спорт сможет так зажигать сердца. Приятно, что у нас в регионе проходят подобные праздники и руководство области уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни.



Самыми популярными в этот день стали состязания по сдаче комплекса ГТО. В них приняли участие все лиги: ребята подтягивались на перекладине, прыгали с места, поднимали туловище из положения лежа.



Много эмоций и от перетягивания каната.



– Тяжеловато, но очень хочется победить, – поделились впечатлениями участницы состязания Даша и Полина. – Мы думали, сейчас быстро справимся, а надо еще и правильно все сделать. Очень стараемся не подвести команду.



После силовых нагрузок мальчишек и девчонок ждал конкурс кричалок. Команды должны не просто громко озвучить призыв к здоровому образу жизни, но и сделать это синхронно, четко и быстро.



Новая акция «Территория здоровья и спорта» уже получила поддержку общественности.



– Я как многодетный отец, знаю, насколько важно сегодня приобщать детей к занятиям физкультурой и спортом, – сказал председатель регионального Cовета многодетных отцов, депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов. – В здоровом теле – здоровый дух, и трудно представить себе здорового ребенка малоподвижным. Сейчас в регионе многое делается для пропаганды здорового образа жизни. При содействии Правительства области появляются новые спортивные площадки, стадионы. Уверен, акция «Территория здоровья и спорта» поможет популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Наш совет многодетных отцов будет всячески способствовать ее продвижению, содействовать другим подобным начинаниям.



Как сообщила начальник Управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова, на 1 июля в рамках летней областной оздоровительной компании отдохнули почти 44 тысячи детей. Около 10 тысяч ребят посетили загородные лагеря.



Всего в первую смену свои двери распахнули 473 организации. Из них 24 – загородные, 391 – с дневной формой пребывания, 3 – палаточные и 40 – профильные.