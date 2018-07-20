​Под Переславлем начал работу Молодежный форум «Александрова гора». Сегодня с его организаторами и участниками встретился председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



Он посмотрел, как расположились ребята, ознакомился с программой форума, которая включает в себя познавательные экскурсии, военно-исторические реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с известными государственными и общественными деятелями.



Мероприятия приурочены к предстоящему 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году.



– Основная идея фестиваля – рассказать о земле, на которой родился Александр Невский, – отметил Дмитрий Степаненко. – Кроме того, мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодых людей. Они должны знать историю своей страны, гордиться достижениями предков.



Участники форума – студенты вузов и колледжей, молодые специалисты в возрасте до 30 лет из разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока. Все они будут жить в палаточном лагере на берегу Плещеева озера.



– В лагерь уже заехали порядка 90 человек. Примерно столько ждем завтра, – сообщил один из организаторов мероприятия Михаил Грушин. – Мы думаем, что участников будет больше, чем в прошлом году, даже несмотря на плохую погоду. Неделя ребятам предстоит насыщенная. Каждый день посвящен одной из тем – истории, творчеству, экологии, спорту – и разбит на модули.



В финале форума традиционно пройдет исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова Гора». Он представляет собой мультиформатную многожанровую программу, включающую историческую реконструкцию, фольклорные игры, богатырские забавы, интерактивные площадки, мастер-классы и многое другое. Для участия на переславскую землю приедут клубы исторической реконструкции со всей России.



В прошлом году фестиваль посетили более 5 тысяч гостей.



Справка



III Молодежный форум и Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора» проходит с 19 по 29 июля.



Мероприятие организовано при поддержке Министерств культуры и обороны Российской Федерации, Правительства Ярославской области, администрации Переславля-Залесского.