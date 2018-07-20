|20 июля в Ярославском районе прошло очередное выездное совещание по вопросам подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду, организованное областным департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. В работе приняли участие представители Ярославского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Большесельского муниципальных районов и города Ярославля.
В настоящее время по степени готовности жилого сектора, котельных, тепловых и водопроводных сетей среди этих муниципальных образований лидирует Большесельский МР. Работы по подготовке водопроводных сетей полностью выполнены в Ярославле.
– Сегодня мы проводим третье выездное кустовое совещание по подготовке к отопительному периоду, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Это позволяет нам обеспечить контроль за подготовкой к зиме на территории региона, выявить основные проблемы в муниципальных образованиях, своевременно выработать меры для их решения, а также обменяться опытом для внедрения лучших практик в сфере ЖКХ.
Сергей Колесников добавил, что губернатором Дмитрием Мироновым поставлена задача обеспечить четкий и жесткий контроль за подготовкой объектов жизнедеятельности и соцкультбыта к осенне-зимнему сезону. Для этого специалисты ГКУ «Центр управления ЖКК» в ежедневном режиме мониторят ситуацию на объектах во всех районах области, анализируют ее и докладывают в региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
В рамках выезда в район комиссия проинспектировала две котельные. В деревне Пестрецово объект полностью готов к подаче тепла, здесь уже завершен весь комплекс плановых мероприятий. В поселке Заволжье работы проводятся в штатном режиме согласно утвержденному плану.
В Ярославском районе 38 котельных, в том числе 32 муниципальные, из них 23 – на газу, остальные – на жидком топливе, угле и на электроэнергии.
– В этом году на мероприятия по подготовке к зиме предусмотрено более 39 миллионов рублей. Работы по подготовке проводятся с некоторым опережением – на 8 – 10% относительно аналогичного периода 2017 года, – сообщил первый заместитель главы района Николай Степанов.
К новому отопительному сезону в районе уже подготовлено 20 котельных, 132 километра тепловых сетей, 159 километров – водопроводных и 148 километров – канализационных, а также 663,5 тысячи квадратных метров жилищного фонда.
– Все мероприятия по подготовке потребителей тепловой энергии Ярославского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов будут выполнены в срок до 15 сентября, теплоснабжающие и теплосетевые организации завершат работы до 1 октября, – заверил Николай Степанов.
Кроме того, в районе в целях обеспечения надлежащего водоснабжения жителей поселка Ярославка силами ОАО «ЖКХ «Заволжье» разработана проектная документация на строительство повысительной станции в районе села Пазушино. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Строительство планируется в 2018 году.
– В целом по состоянию на 18 июля показатели готовности объектов по области следующие: жилищный фонд – 53%, котельные – 46%, тепловые сети – 58%, водопроводные сети – 80%, канализационные сети – 82%, – сообщил Сергей Колесников.
Следующее совещание с участием представителей профильных ведомств и районных администраций состоится в Мышкинском районе.
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