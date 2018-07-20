​Валовое производство молока в регионе выросло на 5% и составило 145,5 тысячи тонн, продуктивность животных увеличилась на 8,9%, численность молочного стада – на 4,3%. Такие цифры были озвучены на совещании по вопросам развития молочной отрасли, которое провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.



Участие в обсуждении приняли сотрудники департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, представители государственных учреждений, молокоперерабатывающих предприятий, сельхозтоваропроизводители.



Были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с увеличением себестоимости и снижением рентабельности производства сырого молока, ростом цен на энергоресурсы, повышением качества продукции, а также меры, направленные на увеличение объемов реализации сырого молока.



Отмечено, что в I полугодии 2018 года из федерального и областного бюджетов на племенное животноводство, субсидирование реализованного молока, несвязанную поддержку выделено на 32,1% больше, чем за предыдущий аналогичный период.



Руководство области направило в Правительство РФ, Совет Федерации РФ, Минсельхоз России и Минэнерго России предложения по возмещению части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива, и установлению льготных тарифов на электроэнергию для сельхозпредприятий. В результате аграрии получили дополнительную бюджетную поддержку, разработан проект изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части установления льготных тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей.



Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса как единый оператор ярмарочной деятельности пригласила собравшихся к участию в межрегиональных ярмарках выходного дня, в том числе в Москве.



В настоящее время в области работают 60 профильных торговых площадок. В целях расширения рынка сбыта молочной продукции в рамках проекта «Ярославский фермер» в 2018-2019 годах планируется открытие 18-ти фермерских лавок, магазинов и ярмарок и еще 10-ти регулярных постоянно функционирующих ярмарок. Проводятся закупочные сессии с крупными федеральными торговыми сетями и местными сельхозтоваропроизводителями, целью которых является увеличение доли местных продуктов на полках сетевого ритейлера.



Вместе с тем ведется работа по увеличению ярославских товаров, прошедших добровольную сертификацию, в общем объеме реализуемой продукции крупных сетевых розничных компаний.



По итогам совещания принято решение об оказании содействия со стороны органов власти и госорганизаций созданию сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов для увеличения объемов реализации готовой молочной продукции и сырого молока. Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов должен организовать постоянный мониторинг качества эти товаров.



Также планируется направить в Минсельхоз России предложения о включении в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы подпрограммы «Школьное молоко», а также о государственной поддержке указанной подпрограммы и агропромышленных кластеров, в том числе сырного.



Кроме того, был затронут вопрос о необходимости организации мер по обеспечению жильем молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственных предприятиях.