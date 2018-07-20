​20 июля в Переславль-Залесский прибыли участники семейного байк-фестиваля «Moto Family Days» .



Мотоколонну и гостей мероприятия в регионе встречали председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный, исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков.



Ярославская область принимает байк-фестиваль во второй раз. Мероприятие решено сделать ежегодным. Заявки подали 300 байкеров, в Переславле-Залесском и Ростове к ним присоединятся еще порядка 200 любителей мотоциклов. А с учетом тех, кто подъедет позднее и присоединится в Ярославле, общее количество участников мотоколонны достигнет тысячи человек. Самому младшему из них – 5 лет, самому старшему – 74 года.



– Маршрут мотопробега стартовал в столице нашей страны, а завершится в Столице Золотого Кольца России – Ярославле, – отметил в приветственном слове Дмитрий Степаненко. – Переславлю-Залесскому выпала честь первому принять у себя участников мотопробега. Этот город является южными туристическими воротами нашей области.



Сегодня мотоколонну также ждут в Ростове Великом, а основная программа фестиваля развернется завтра в Ярославле.



Ровно в полдень гостей ждет мотопарад и водное шоу на Стрелке. В течение всего дня возле КЗЦ будут работать развлекательные площадки, интерактивная детская зона и выставка ретро мотоциклов, выступать известные исполнители. Также запланирована профессиональная фотосессия на мотоциклах.



Кульминацией праздника станет грандиозный салют. А в воскресенье, 22 июля, все желающие смогут побывать на экскурсиях.