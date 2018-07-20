Сегодня сотни байкеров стали участниками грандиозного мотопарада, организованного в Ярославле в рамках международного фестиваля «Moto Family Days». Перед началом красочного действия на Стрелке мотоциклистов и гостей праздника приветствовал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



– Фестиваль «Moto Family Days» – это яркое событие в жизни региона, – сказал Максим Авдеев. – Он объединил Москву, Переславль-Залесский, Ростов и Ярославль. В каждом городе была подготовлена отдельная культурная программа, благодаря этому участники узнали с новой стороны все те места, через которые они неоднократно проезжали.



В полдень организованная колонна байкеров направилась к площадке у КЗЦ. В мотопараде приняли участие представители мотоклубов Беларуси, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Ярославля и других регионов.



У концертно-зрелищного центра гостей праздника ждала выставка новых моделей мотоциклов и ретротехники, профессионалы могли установить свой рекорд в индивидуальном мотопробеге на кастом-байк шоу, принять участие в «мото-йоге» и тест-драйвах. Для юных зрителей в парке 1000-летия была организована интерактивная зона.



На открытой сцене у КЗЦ прошло выступление Большого академического хора РГГУ совместно с симфоническим оркестром «Генезис» с музыкальной программой «Уникальные хиты мирового рока». Затем свои песни исполнили солист группы «Парк Горького» Алексей Белов и заслуженная артистка России Ольга Кормухина.



Завершится вечер выступлением трибьют-группы AC/DC и праздничным салютом.



22 июля, в заключительный день «Moto Family Days», байкеры проведут благотворительную акцию. Также запланирована экскурсионная программа.