|Более двух тысяч вакансий в Ярославской области для граждан, имеющих ограничения по здоровью, представлено на портале «Работа в России» в специальном разделе «Трудоустройство инвалидов».
Используя фильтр «Квотируемое рабочее место», можно ознакомиться c перечнем свободных рабочих мест, получить доступ к ним, узнать о мерах господдержки и получить информацию о международном некоммерческом движении «Абилимпикс». Также на портале есть сервис, позволяющий гражданам с ограничениями по зрению пользоваться всем функционалом ресурса.
– Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, закрепленное законодательно, – это дополнительная гарантия занятости граждан этой категории, – отметила и. о. директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина. – Всем, кто ограничен в трудоспособности, но хочет найти работу, есть смысл ознакомиться с вакансиями на портале, где все сервисы являются бесплатными.
Более подробную информацию можно получить в центрах занятости населения или по телефону горячей линии (4852) 45-88-71.
Справка
Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) – крупнейшая общероссийская база вакансий, которой может воспользоваться при необходимости любой гражданин, проживающий в РФ и за ее пределами.
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