​Международная молодежная трудовая бригада «Перспектива» закончила ремонт на территории детского сада «Умка» в Угличе. Процесс приведения в порядок фасада здания спортивной школы «Витязь» и танцевального класса Дома детского творчества, а также покраска полов и перегородок центра внешкольной работы продолжаются.



В составе бригады – 10 волонтеров из Франции, Италии, Турции, Мексики и 25 – из Ярославской области. Смена в трудовом лагере продлится до 10 августа. В планах у ребят – помочь с ремонтом в Угличском индустриально-педагогическом колледже и в школе №5, где также необходимо покрасить полы.



– В нашем центре бригада «Перспектива» работает второй день, – рассказала директор центра внешкольной работы Маргарита Буцких. – Ребята очень позитивные, имеют большое желание трудиться. Поставленные задачи выполняют качественно. Изначально планировалось только покрасить двери и полы, но возникло творческое задание – украсить холл учреждения росписью. Девочки из команды с радостью этим занялись. Для нас такая помощь очень важна, и мы рады, что Правительство области поддерживает данную инициативу.



Трудовая смена организована в Угличе под руководством регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. В свободное время члены бригады посещают экскурсии и другие досуговые мероприятия.



Справка



История отряда «Перспектива» началась в 2004 году. Добровольцы, в числе которых представители 15 стран, принимали участие в ремонте храма Святого священномученика Вениамина в Тутаеве, церкви Корсунской иконы Божией матери в Угличе, церкви и купальни на святом источнике в Борисоглебском районе. Ребята приводили в порядок городские парки, социально-реабилитационные центры, детские сады, школы и библиотеки, квартиры пожилых граждан и дома ветеранов.