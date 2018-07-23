​Члены движения «Экодесант» приняли участие в субботнике на территории Ярославского зоопарка. Добровольцы помогли с уборкой хозяйственной площадки.



– Основная цель нашего движения – привлечь внимание общества к экологическим вопросам, – рассказал волонтер Степан Паутов. – Мы не только работаем на улицах города, в парках, но и помогаем социальным и городским организациям. В зоопарке мы трудились на хозяйственном дворе, убирали мусор, разбирали доски.



Помощь ребят потребовалась и на компостной площадке. Здесь складируются остатки сена, соломы, зеленой массы, опилки, стружки, органический мусор из водоемов. Из всего этого получается ценное сырье – биогумус, который в дальнейшем используется для восстановления плодородия почвы на территории учреждения.



– Данная площадка уникальная – по сути, это безотходное производство замкнутого цикла, – отметил директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили, который вместе с волонтерами принимал участие в субботнике. – Она у нас действует с 2008 года. В ближайшее время планируем построить закрытый цех, который позволит получать из отходов в том числе белковый корм, а также перерабатывать пищевые отходы. Эта площадка в будущем может стать образовательной, и мы готовы делиться опытом переработки органики с другими предприятиями области.



Теймураз Бараташвили – член экспертной группы «Просвещение» по разработке концепции новой экологической политики. Эту работу по инициативе губернатора Дмитрия Миронова сейчас ведут пять экспертных групп. В числе направлений деятельности также «Воздух», «Вода», «Обращение с отходами», «Лес».



Теймураз Бараташвили поблагодарил добровольцев «Экодесанта» за помощь и попросил их провести субботник у водоема, расположенного рядом с зоопарком.



Справка



Цель нового волонтерского движения «Экодесант» – привлечь внимание общества к экологическим вопросам, в частности, к проблемам замусоренности территорий. Добровольцы борются со стихийными свалками, приводят в порядок дворовые территории, парки в городах и поселках после массовых гуляний, организуют работы в местах отдыха ярославцев и гостей области.