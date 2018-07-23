​Четверо из 39 победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства «Эвтерпа» – из Ярославской области.



Состязание было организовано по инициативе Министерства культуры Российской Федерации среди выпускников 2018 года, получающих среднее профессиональное образование в учреждениях культуры.



Сразу две выпускницы Ярославского художественного училища были признаны лучшими в номинации «Скульптура, архитектура, реставрация». Евдокия Морозова стала лауреатом I премии, звание лауреата II степени получила Анастасия Ланцевская.



Еще две награды завоевали студенты Ярославского колледжа культуры. Решением жюри II премия в номинации «Социально-культурная деятельность» присуждена Галине Хариной. Александрина Адамова удостоена диплома III степени в номинации «Библиотечно-информационная деятельность».



Ежегодный всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства направлен на сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, выявление и поддержку молодых дарований. Участники состязания представляют творческую биографию с указанием своих достижений, в том числе присвоенных званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок.



Все лауреаты-выпускники, поступившие в 2018 году на профильные программы высшего образования (бакалавриат или специалитет) по очной бюджетной форме, получают возможность претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период обучения.