|Четверо из 39 победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства «Эвтерпа» – из Ярославской области.
Состязание было организовано по инициативе Министерства культуры Российской Федерации среди выпускников 2018 года, получающих среднее профессиональное образование в учреждениях культуры.
Сразу две выпускницы Ярославского художественного училища были признаны лучшими в номинации «Скульптура, архитектура, реставрация». Евдокия Морозова стала лауреатом I премии, звание лауреата II степени получила Анастасия Ланцевская.
Еще две награды завоевали студенты Ярославского колледжа культуры. Решением жюри II премия в номинации «Социально-культурная деятельность» присуждена Галине Хариной. Александрина Адамова удостоена диплома III степени в номинации «Библиотечно-информационная деятельность».
Ежегодный всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства направлен на сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, выявление и поддержку молодых дарований. Участники состязания представляют творческую биографию с указанием своих достижений, в том числе присвоенных званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок.
Все лауреаты-выпускники, поступившие в 2018 году на профильные программы высшего образования (бакалавриат или специалитет) по очной бюджетной форме, получают возможность претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период обучения.
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