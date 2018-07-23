|Завершен ремонт помещений дневного стационара при отделении патологии новорожденных областной детской больницы. Медицинскую помощь здесь будут получать маленькие пациенты, нуждающиеся в проведении комплексного обследования и лечения, но не требующие круглосуточного наблюдения врача.
– Очень важно, что, закончив дневной курс лечения, маленький пациент и его мама остальную часть дня проводят в привычной домашней обстановке, – сказала главный врач областной детской больницы Марина Писарева. – Благодаря этому женщины не выбывают надолго после родов из привычной среды. Решение о возможности госпитализации в дневной стационар принимает врач-неонатолог, исходя из тяжести состояния ребенка и объема необходимого обследования и лечения.
Кроме помещений дневного стационара в отделении также отремонтировали оконные заполнения на втором этаже, поменяли старые деревянные рамы на новые пластиковые стеклопакеты. На эти цели было потрачено более 800 тысяч рублей.
– Мы продолжаем повышать качество оказания медицинских услуг в Ярославской области, – подчеркнул директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В прошлом году для областной детской больницы из средств резервного фонда Президента России были закуплены переносной аппарат УЗИ с набором датчиков и низкотемпературный плазменный стерилизатор. В следующем году в рамках ведомственной целевой программы департамента будут продолжаться капитальные ремонты помещений стационарных отделений.
Дневной стационар отделения патологии новорожденных рассчитан на 140 пациентов в год с такими заболеваниями, как пищевая непереносимость, трудности грудного вскармливания. Созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка.
– Федеральный проект «Единой России» «Здоровое будущее» предусматривает улучшение материально-технической базы учреждений педиатрии и детской хирургии, – сообщил депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. – Есть бюджет, который депутаты могут выделить на целевые проекты. И здесь мы видим результат взаимодействия с больницей и воплощение принципов этого проекта в жизнь.
Сейчас больница получает лицензию для дневного стационара. После оформления документов он примет первых пациентов.
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