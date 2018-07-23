​В поселке Сосновом Угличского района продолжается капитальный ремонт здания сельского клуба. На эти цели в 2018 году по губернаторской программе «Решаем вместе!», которую Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая Россия», выделено порядка миллиона рублей.



– Первый, подготовительный этап работ был выполнен в прошлом году. В этом сезоне планируется отремонтировать девять помещений, – рассказала сотрудник МУ «Социально-культурный центр Улейминского сельского поселения» Инесса Рогульская. – Уже заменили окна, залили новый пол, идет оштукатуривание стен. Убраны перегородки в помещении, где будет санузел. Здесь остается заменить электрику и выполнить косметический ремонт. Завершаются фасадные работы. Подрядчик обещает сдать объект к концу августа. Наконец-то детям и взрослым – а в клубе занимаются более 150 человек – будет комфортно!



После завершения ремонта в обновленном зале появится сцена для выступлений местных артистов. В учреждении культуры популярными являются вокальные и танцевальные коллективы. Представительницы старшего поколения из ансамбля «Сосновочка» вот уже 15 лет радуют своими песнями жителей всего муниципального образования.



В целом в Угличском районе в рамках программы «Решаем вместе!» в этом году будет выполнено 10 проектов. В их числе – благоустройство семи дворовых территорий, парковой зоны в центре Углича, создание многофункциональной спортивной площадки.



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Работа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.