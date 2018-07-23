​С 1 по 10 августа департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области будет принимать заявки на участие в распределении разрешений на добычу лосей в общедоступных охотничьих угодьях региона.



– В соответствии с профильным региональным законом о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами выбор заявок будет осуществляться путем жеребьевки, – пояснил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин.



Заявка подается физическим лицом либо его законным представителем лично или по почте.



Подробная информация размещена на сайте департамента: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=1400.