|С 1 по 10 августа департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области будет принимать заявки на участие в распределении разрешений на добычу лосей в общедоступных охотничьих угодьях региона.
– В соответствии с профильным региональным законом о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами выбор заявок будет осуществляться путем жеребьевки, – пояснил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин.
Заявка подается физическим лицом либо его законным представителем лично или по почте.
Подробная информация размещена на сайте департамента: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=1400.
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