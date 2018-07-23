|В выходные в Угличе прошел второй фестиваль «Углече поле», посвященный основанию города. Программа разворачивалась на восьми площадках, в нее включили более 30 мероприятий.
Церемония открытия праздника была посвящена главному событию года – вхождению Углича в Золотое кольцо России.
В рамках фестиваля 60 умельцев из городов Ярославской, Тверской и Московской областей провели мастер-классы. На вернисаже местные художники представили выставку работ. Студенты ВГИКа рисовали портреты угличан, а рядом в зеленом сквере и дети, и взрослые отдыхали в гамаках «Чайного двора».
На этой площадке гости фестиваля за день выпили 500 чашек чая, учились заготавливать и заваривать иван-чай, делали щепу, собирали шишки, носили на коромысле ведра с водой, растапливали настоящий жаровой самовар и мастерили мелкую кухонную утварь своими руками.
В концертной программе были заняты 600 угличан. На центральной сцене играл духовой оркестр, в парке свою аудиторию собрали местные рок-группы. Впервые в рамках фестиваля прошел песенный парад: 200 человек прошли по улицам и исполнили известные песни.
В городском парке днем играли в шахматы, а вечером прошли показы работ участников Всемирного фестиваля уличного кино. На газонах расположились больше ста зрителей, которые фонариками голосовали за лучшую короткометражку.
В Угличском кремле показали музыкальный спектакль «Жемчужина русского театра», посвященный 250-летию крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, уроженки Ярославской губернии.
Для детей на фестивале была организована обширная программа, в том числе утренний беби-кросс, участие в котором приняли 47 семей.
Также гостей города приглашали на бесплатные двухчасовые пешеходные экскурсии «Углич: площади, улицы, переулки».
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