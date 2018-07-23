Возобновлены работы по завершению трех проблемных домов в поселке Сокол в Ярославле. ООО «Кладезь» приступило к их строительству еще в 2012 году. В конце 2014-го объекты должны были ввести в эксплуатацию, однако вместо этого их пришлось включить в реестр проблемных. В отношении бывшего руководителя компании возбуждено уголовное дело.



Правительство области нашло нового инвестора для завершения строительства.



– Одна из важнейших задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым, – решение проблемы обманутых дольщиков, – подчеркнул директор департамента строительства Виктор Неженец. – Между Правительством области и ООО «Эскориал» подписано соглашение о завершении строительства этих жилых домов в рамках реализации нового регионального закона №9-з. Благодаря закрепленному в этом документе механизму инвестор в дальнейшем может претендовать на выделение земельного участка без торгов. Сейчас «Эскориал» уже вышел на площадку.



Виктор Неженец добавил: проведенная экспертиза показала, что конструкции зданий пришли в негодность, поэтому они будут демонтированы. На этом месте инвестор поставит новые дома. Срок сдачи объектов – 2020 год. Всего в трех зданиях будет 217 квартир, заключено 194 договора долевого участия.



Сейчас в регионе также достраиваются строение №12 на улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, дом на улице Новоселковской, ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, найденные региональными властями.



Справка



В 2017 году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью решен вопрос обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе. До конца этого года планируется сдать 14 проблемных домов, один из которых, на проспекте Машиностроителей в Ярославле, уже введен в эксплуатацию.