​Социальная акция «На высокой волне», запущенная в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в 2016 году, будет продолжена.



– В проекте принимают участие все 12 крупнейших учреждений культуры Ярославской области, которые не просто поддержали акцию, но и расширили свои программы, свой репертуар, вложили силы и средства, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Более 300 мероприятий, прошедших в рамках этой социальной акции, говорят о ее популярности и востребованности. Только за прошлый год более 54 тысяч жителей региона воспользовались возможностью бесплатно посетить музейные выставки, спектакли, музыкальные вечера и цирковые представления. И мы с уверенностью можем сказать, что губернаторский проект будет продолжен.



Цель акции «На высокой волне» – обеспечение доступности услуг учреждений культуры для социально незащищенных категорий граждан, приобщение населения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры, укрепление духовно-нравственных ценностей общества.



По возвращении творческих коллективов из отпусков продолжатся показы спектаклей и цирковых представлений текущего репертуара, филармонических концертов, состоится акция «В планетарий всей семьей». Спектакли, филармонические концерты пройдут не только в Ярославле, но и в малых городах области. В рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством области финансовую поддержку реализации проекта оказывает ОАО «Славнефть-ЯНОС».



В 2018 году в проекте участвуют Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова, Ярославский государственный театр кукол, Ярославская государственная филармония, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, Ярославский государственный цирк.



Мероприятия в государственных учреждениях культуры смогут бесплатно посетить люди пожилого возраста, ветераны войны, труда, Вооруженных сил, инвалиды, малоимущие граждане, члены многодетных семей, дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и другие.



Билеты на мероприятия предоставляются по запросу организаций, работающих с социально незащищенными категориями граждан.



Дополнительная информация с контактами лиц, ответственных за реализацию проекта, размещена на сайте департамента культуры: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/Pages/На-высокой-волне.aspx.