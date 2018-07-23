​Города Ярославской области, поддерживая бренд территории, создают новые городские маршруты. В Пошехонье проходит апробацию тур «А у нас не как у вас».



– Развитие туризма как экономической отрасли губернатор Дмитрий Миронов выделил в числе ключевых задач программы «10 точек роста», – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – В рамках ее решения города Ярославии разрабатывают новые маршруты, которые рассчитаны как на групповых, так и на индивидуальных туристов. Если раньше туристические операторы предлагали гостям только топовые места, чаще всего Ярославль, Углич, Ростов, Переславль-Залесский, Мышкин, то сейчас среди новых предложений есть путешествия в Данилов и Пошехонье.



В программе тура «А у нас не как у вас» – прогулка по историческому центру города, сохранившему купеческую застройку XVIII – XIX веков, посещение торговых рядов, Троицкого собора, построенного в 1717 году, и Успенской церкви. Также гостям предложат посетить историко-краеведческий музей, в котором расскажут про то, чем отличаются народный пошехонский костюм, пошехонские пироги и пошехонские посиделки.



В этом году музей переехал в новое здание. Это позволило открыть три творческих объединения с возможностью проводить мастер-классы для туристов – это «Горница», «Радуга» и «Топтыгин дом».



В «Горнице» предлагают посетить развлекательную программу с мастер-классом по гаютинской росписи. В объединении «Радуга» научат стегать одеяла. Древнее ремесло пришло из монастырских стен. По мнению научных сотрудников Института наследия, этот вид деятельности сохранился только в Пошехонье. В музее «Топтыгин дом» для детей и их родителей подготовлена игровая программа.



О советском прошлом в Пошехонье тоже сохранено напоминание. Например, здесь установлен последний в СССР памятник Ленину.



В ходе экскурсий расскажут и о многочисленных шутках про пошехонцев, которые сформировали представление о «пошехонах-чудаках». Представление перекочевало и в художественную литературу, стало одной из центральных тем творчества русских писателей В. Березайского и М.Е. Салтыкова-Щедрина.



Дополнением экскурсионной программы станет путешествие в село Белое, где живет Забава – печная хозяйка. Она знает все о русской печке и выпечке хлеба на углях, для желающих готова провести мастер-класс по ремеслу. В селе Вощиково гости смогут посетить усадьбу-дачу купца Комарова. Там живет Арина-травница. Она поведает легенды Вощиковской земли и напоит душистым чаем из самовара.



Новый маршрут дополнит линейку специализированных туристических продуктов, разрабатываемых в Ярославской области в течение последнего года. В их числе – девять брендовых тематических маршрутов: «Территория первых», «Культурный код Ярославии», «Советская Ярославия», «Ярославская трапеза» и другие. Также новые экскурсионные маршруты предлагают гостям все города ярославской Гардарики.