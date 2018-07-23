​Заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев и первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян посетили врачебную амбулаторию в поселке Борок Некоузского района.



В прошлом году больница в Борке была закрыта по причине прекращения ее финансирования Федеральным агентством научных организаций России, на балансе которого она находится. Жители поселка могли остаться без медобслуживания. С просьбой решить проблему они обратились к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, глава региона пообещал помочь. Для организации амбулатории выделили одноэтажное здание площадью около тысячи квадратных метров, и с января этого года специалисты начали принимать пациентов.



– Совершенно очевидно, и с этим согласятся все, что оставлять людей без медицинской помощи нельзя! – сказал Игорь Каграманян. – Еще зимой этого года были определенные сложности с построением работы специалистов. Когда я приезжал в Борок в марте, на встрече с общественностью были высказаны пожелания организовать в амбулатории работу специалиста УЗИ и скорой помощи. Региональный департамент здравоохранения пошел навстречу, и аппарат был доставлен в поселок, работает машина скорой помощи.



Специалисты в Борковской амбулатории теперь принимают регулярно: пять дней в неделю – терапевт, два раза в месяц – окулист, есть отоларинголог, хирург, гинеколог, невролог, стоматолог, педиатр и фельдшер. Не нарушается выездная работа узких специалистов. В поселок приезжают мобильные бригады областного госпиталя ветеранов войн, детской областной больницы.



По словам главного врача Некоузской ЦРБ Лидии Лебедевой, а именно к этой больнице относится амбулатория, только за один приезд в Борок передвижного маммографа обследование прошли 90 жителей, еще 50 стали участниками регионального проекта «Здоровая Ярославия».



– Правительство Ярославской области держит на особом контроле медицинское обслуживание жителей поселка, – рассказал Игорь Селезнев. – В рамках выездной работы люди могут сдать анализ крови на холестерин, обследовать функцию дыхания, сделать исследование сосудов ног, проверить сердце. Жители Борка просили региональные власти организовать в поселке работу скорой помощи. Для этого выделена специальная машина. Бригада дежурит здесь до 17 часов, далее поселок обслуживают скорые поселков Волга и Некоуз. Транспортная доступность – около 30 минут.



Председатель профкома Института биологии внутренних вод Татьяна Сметанина выразила озабоченность судьбой здания неработающей больницы. Сейчас оно пустует. Один из возможных вариантов его дальнейшего использования – создание оздоровительного центра для детей из северных районов страны.



– Если этот проект имеет будущее, то, думаю, и областные власти, и я, как член Совета Федерации, несомненно, поможем его осуществить, – пообещал Игорь Каграманян. – Надо отметить, что позитивные сдвиги в налаживании медицинской помощи жителям Борка есть, и это они сами признают. Сейчас наша задача – полностью отрегулировать механизм работы специалистов, провести ремонт в кратчайшие сроки: впереди осень и связанные с ней сезонные заболевания. Врачи должны встретить наплыв пациентов во всеоружии.