​В Ярославле прошел семинар «Изменения в государственных и муниципальных закупках в 2018 году». Основной темой встречи стала электронизация процесса.



В конце 2017 года в федеральный закон №44 внесены существенные изменения. Основное нововведение касается перехода к определению поставщика путем проведения конкурентных закупок в электронной форме.



– С июля стартует электронизация закупок. Пока проведение электронных процедур – только право заказчика. Но уже с 1 января 2019 года право проведения электронных процедур превратится в обязанность, – отметил заместитель директора департамента государственного заказа Ярославской области Владимир Скворцов. – Переход на электронную форму конкурентных процедур изменит правила работы для всех участников контрактной системы.



Основные вопросы осветила член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок Института развития дополнительного профессионального образования, соавтор комментариев к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Татьяна Трефилова.



Если до 1 июля 2018 года электронные закупки возможны только в форме аукциона, то после внесения изменений к аукциону добавятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, закрытые электронные процедуры, запрос предложений и котировок. Исключение – только для закупок у единственного поставщика, закупок на территории иностранного государства, отдельных котировочных процедур и некоторых закупок, проводимых закрытыми способами.



Татьяна Трефилова отметила, что у перехода на электронные закупки есть очевидные преимущества. Повысится прозрачность проводимых процедур. Шансы заказчика договориться с нужным ему поставщиком будут снижены, исключатся возможности повреждения конвертов с заявками и их незаконного предварительного просмотра. Проведение электронных закупок окажет позитивное влияние на конкуренцию за счет расширения географии поставщиков, сократятся издержки участников на подготовку заявки и доставку ее по адресу заказчика. Потенциально увеличится число желающих принять участие в закупках.



– Следующим этапом после электронизации закупок станет их автоматизация, от точки входа до формирования и подачи отчета. Таковы планы Минфина Российской Федерации, – сказала Татьяна Трефилова. – В результате, как предполагается, должна получиться система, в которой заказчики и поставщики не смогут совершать ошибок, поскольку единая информационная система не разрешит публикацию документов, оформленных с ошибками или не соответствующих нормам законодательства о закупках.



В семинаре приняли участие около 300 представителей заказчиков Ярославской области. Часть из них – в режиме видео-конференц-связи с муниципальными районами и городскими округами региона.



Справка



Семинар организован Правительством Ярославской области, региональным департаментом государственного заказа.