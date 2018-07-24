​В регионе идет прием заявок на конкурс «УМНИК-2018» Фонда содействия инновациям. Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.



– Только инновационные разработки помогают сделать качественный рывок в разных сферах: промышленности, медицине, сельском хозяйстве, – заявила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Прорывные идеи часто рождаются в головах именно молодых людей. Поэтому поддержка таких инициатив крайне важна для Ярославской области и всей нашей страны. Ускорение технологического развития государства и обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере – это задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. Правительство Ярославской области последовательно решает их в сотрудничестве с федеральными и региональными партнерами.



Принять участие в конкурсе могут физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе. Лучшие получают гранты на проведение научно-исследовательских работ – 500 тысяч рублей на каждый проект. Заявки принимаются до середины октября. Оформлять документы молодым инноваторам помогает региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, входящая в инфраструктуру поддержки МСП региона.



Одним из победителей конкурса прошлых лет стал студент ЯрГУ имени П.Г. Демидова Андрей Капустин. Вместе с научным руководителем он создал манипулятор с системой технического зрения.



– Манипулятор может применяться на складах магазинов, на производстве для автоматизации рабочих процессов, в научных лабораториях для выполнения опасных для жизни экспериментов, – рассказал Андрей Капустин. – Идея сделать манипулятор с системой технического зрения появилась в сентябре прошлого года, после этого решили попробовать себя в конкурсе «УМНИК». На начальную стадию разработки, составление заявки и плана реализации проекта ушло около двух месяцев.



Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Ярославской области является НП «Ярославский инновационный технологический центр». В нашем регионе конкурс проводится с 2009 года, за это время его победителями стали более 400 молодых инноваторов. В этом году в конкурсе добавилось новое направление – ресурсосберегающая энергетика.