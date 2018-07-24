​В здании Главного управления МЧС России по Ярославской области 24 июля в режиме видео-конференц-связи прошло совещание под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Ярославскую область представляли начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров и глава Правительства области Дмитрий Степаненко.



Обсуждались вопросы практической реализации мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на примере субъектов Федерации.



Глава МЧС отметил, что в России создана отлаженная, эффективная система реагирования.



С начала 2018 года в Ярославской области не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Снижено количество техногенных пожаров. Не было допущено возникновения природных пожаров. Стабилизирована обстановка с гибелью людей на водных объектах.



Положительной динамики получилось добиться благодаря совместной работе управления МЧС России и органов исполнительной власти.



В регионе создана территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, положение о которой утверждено постановлением Правительства Ярославской области.



Реализуется государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».



Для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха создано 34 общественных спасательных поста. В 2018 году открыто три общественных спасательных поста, проведено обучение 92 общественных спасателей, обследование и расчистка дна водоемов у пляжей.



С привлечением общественных организаций проводятся совместные рейды и акции, в том числе экологической направленности. В целях объединения волонтерских организаций создан добровольческий центр «Научись спасать жизнь».



На базе учебно-методического центра, курсов гражданской защиты и учебно-консультационных пунктов с начала года обучение основам безопасности прошли более 500 тысяч человек.



В детских оздоровительных лагерях и школах проводятся открытые уроки, экологические акции и другие мероприятия. Акция «Территория безопасности», проводимая Главным управлением МЧС, стала межведомственной и общеобластной.



По инициативе ГУ МЧС и при поддержке Правительства области ежеквартально проводится Единый день пожарной безопасности. Акция получила широкий положительный отклик у населения. Руководителями объектов в ходе тренировок самостоятельно выявлено и устранено около 5 тысяч недостатков в сфере пожарной безопасности.