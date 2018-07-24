​Сегодня в поселок Октябрьский Рыбинского района приехала мобильная бригада специалистов областной детской больницы: хирург, педиатр, ЛОР, дерматолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, УЗИ-специалист, врачи-лаборанты.



– Наш департамент ежегодно составляет план выездов медиков в муниципальные районы, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Частота таких выездов – 1 – 2 раза в неделю. Мы анализируем заявки педиатров ЦРБ, на их основании составляем и утверждаем план работы. Мобильный комплекс действует с апреля по октябрь.



В 2017 году мобильная бригада выезжала 51 раз. В этом году – уже 29. Медики посетили районные, участковые больницы, врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики, образовательные учреждения, а также фельдшерско-акушерские пункты. Мобильный комплекс участвовал в диспансеризации детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, побывал в областном доме ребенка №1 и социально-реабилитационном центре «Медвежонок».



– На выездах только в прошлом году мы осмотрели почти 3 тысячи детей, – рассказала главный врач областной детской больницы Марина Писарева. – В районах наиболее востребованы такие специалисты, как невролог, оториноларинголог, хирург-ортопед. В основном наши специалисты выявляют заболевания органов дыхания, возникающие преимущественно из-за хронических болезней миндалин и аденоидов, заболевания костно-мышечной системы, а также кожи.



Мобильный комплекс оснащен современным диагностическим оборудованием. При обследовании у детей проверяют кровь, определяют уровень глюкозы, делают эхокардиоскопию, ЭКГ, плантографию, исследуют функцию дыхания. Каждый специалист за один выезд принимает 30 детей.