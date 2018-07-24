​Число проектов по очистке и утилизации фильтрата с целью предотвращения попадания сточных вод с тела полигона «Скоково» в окружающую среду увеличилось. Свои предложения региональному департаменту охраны окружающей среды и природопользования и АО «Скоково» направили еще две компании.



Нижегородское ООО «НТЦ» выступило с инициативой глубокой очистки фильтрата, обеспечивающейся двухступенчатой обратноосмотической установкой с высокой биологической и органической стойкостью. В этом случае очищенная вода на выходе соответствует требованиям для слива в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.



Проект ООО «Профцемент-Вектор» из Санкт-Петербурга основывается на технологии переработки многокомпонентных жидких отходов. Она позволяет получать материал V класса опасности, пригодный для дальнейшего использования на полигоне и отпуска сторонним потребителям. Переработанный фильтрат обезвреживается и в полном объеме преобразуется в твердый материал с дальнейшим размещением на картах полигона. В случае организации формовочно-дробильного отделения или узла грануляции продукт переработки может быть использован в виде гравия или гранул.



По итогам мониторинга, проведенного специалистами департамента и полигона, эти проекты вошли в число пяти наиболее перспективных. Также в списке – предложение ярославского ООО «НПФ «Экосервис» по многоступенчатой очистке фильтрата, проект ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой», основанный на физико-химической очистке и сжигании остатков концентрированного фильтрата, и разработка петербургского ЗАО «Безопасные технологии», которой предусмотрены частичный возврат фильтрата на тело полигона после прохождения очистки и сжигание остатков.



– В данный момент идет подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Нам важно выбрать оптимальный вариант очистки сточных вод с полигона с учетом экологических требований, территориальных особенностей и экономической составляющей.



Проект-победитель будет профинансирован за счет средств межбюджетного трансферта: соглашение о выделении Ярославской области 500 миллионов рублей из бюджета Москвы подписано. Средства целевые – предназначены для реализации комплекса мероприятий по усилению экологической безопасности. Они поступят в регион в течение месяца, после прохождения определенных законодательством процедур.



На модернизацию полигона «Скоково» предусмотрено более 320 миллионов рублей из общей суммы. Кроме проекта по очистке и утилизации фильтрата также запланированы создание новой инфраструктуры и закупка специализированной техники.



Справка



Средства, выделенные региону Правительством Москвы на повышение экологической безопасности, также планируется направить на:



– создание экоаналитической лаборатории – 78 миллионов рублей. 42 миллиона будет использовано на обустройство стационарной лаборатории, а 36 миллионов – на приобретение мобильных газоаналитических комплексов. Запуск такой лаборатории позволит существенно повысить качество экологического контроля за состоянием сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов источников негативного воздействия, почвы, полигонов;



– реализацию двух новых образовательных проектов – более 86 миллионов рублей. Задача – формирование у подрастающего поколения навыков сохранения здоровья, безопасных форм поведения, а также развитие компетенций по изучению естественных, технических наук и экологической безопасности;



– инвентаризацию объема выбросов парниковых газов на территории Ярославской области – 2 миллиона рублей. Объем таких выбросов в соответствии с указом Президента РФ к 2020 году должен быть сокращен до уровня не более 75 процентов от показателей 1990 года. В результате реализации проекта будут созданы пространственные карты концентраций загрязняющих веществ с учетом всех источников, расположенных на территории региона.



Оставшиеся средства будут направлены на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств в муниципальных образованиях Ярославской области, а также на мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов, в том числе термометров, люминесцентных ламп, а также отработавших источников химического тока (батареек).