​Завершен первый этап комплексного обследования объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Ярославской области и ООО «ГазЭнергоСтрой – экологические технологии».



На участке площадью 26,5 гектара были выполнены инженерно-топогеодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геолого-гидрогеологические и инженерно-экологические изыскания.



– Эти исследования, проведенные в мае-июне, позволили оценить текущее состояние окружающей среды, а также определить состав и направления дальнейшей работы по оценке накопленного вреда и разработке проектных решений по его ликвидации, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В данный момент планируется проведение дополнительных изысканий и исследований в акватории Волги на предмет попадания тяжелых фракций «зеленого масла» в придонные слои воды и донные отложения глубокой части русла для подготовки и реализации в дальнейшем проекта ликвидации объекта накопленного вреда.



Как сообщил руководитель департамента инженерных изысканий ООО «Институт «Газэнергопроект» Алексей Шустов, пробурено шесть инженерно-геологических скважин глубиной от 50 до 56 метров. Из них отобрано 102 пробы грунтов для исследований на физические свойства, а также 178 проб почв с поверхности, из скважин и донных отложений. Кроме того, взято 12 проб природных вод для проведения химического анализа.



Исследования показали, что в результате многолетней эксплуатации хранилища на промплощадке бывшего сажевого завода сформировался источник загрязнения окружающей среды, представляющий собой массив загрязненных нефтепродуктами грунтов, дренажной системы с нефтепродуктами и нефтеловушки в аварийном состоянии с водно-углеводородной эмульсией.



Эксперты пришли к выводу, что для разработки проекта по ликвидации накопленного вреда необходимо проведение дополнительных изысканий – изучение состава нефтяных углеводородов в грунте, дренажной системе и отстойнике. Также требуются оконтуривание и фиксация массива загрязненных почв и грунтов, составление гидрогеологической геофильтрационной модели территории, исследование донных отложений в глубокой части русла Волги в створе источника загрязнения и историко-культурная экспертиза земельного участка.



«ГазЭнергоСтрой – экологические технологии» имеет значительный опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. На основе проведенных изысканий компания совместно с Правительством Ярославской области предложит оптимальное и в экологическом, и в экономическом плане решение, в том числе с использованием собственных технических решений, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.



В планах Правительства области – включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда и уменьшения доли захоронения твердых коммунальных отходов.



Кроме того, объект накопленного экологического ущерба «зеленые масла» включен в паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».



Справка



В 1933 году с учетом технологий тех лет продукт переработки «зеленые масла» складировался на территории старого сажевого завода в котлованы, загрунтованные глиной. После закрытия предприятия и переезда на новую площадку в районе Нефтестроя котлованы были засыпаны, а опасное содержимое осталось в максимальной близости к реке Волге.