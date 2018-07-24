​24 июля прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Ярославской области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года.



В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, руководители органов власти, правоохранительных ведомств, начальники подразделений управления и территориальных органов внутренних дел.



Дмитрий Степаненко высоко оценил работу ведомства по охране общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий и вручил сотрудникам полиции почетные грамоты губернатора и ценные подарки.



– Правительство области неизменно заинтересовано в стабильной и профессиональной деятельности органов внутренних дел, – сказал Дмитрий Степаненко. – От эффективности вашей работы напрямую зависят повседневная жизнь граждан, социально-психологическое самочувствие населения Ярославской области.



За последнее полугодие на территории региона удалось сохранить положительные тенденции. Отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений в целом более чем на 4 процента, в том числе тяжких и особо тяжких – на 10,2 процента. Также уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, угонов, краж всех видов, преступлений, совершенных несовершеннолетними.



Органами внутренних дел выявлено 447 преступлений в сфере экономики, 451 факт незаконного оборота наркотических средств. Сократилось количество налоговых преступлений и преступлений, совершенных против интересов службы в коммерческих организациях.



Завершая заседание коллегии, заместитель министра отметил, что назначение новым руководителем УМВД России по Ярославской области Андрея Липилина позволит коллективу управления выполнять поставленные задачи на более высоком уровне. Он также вручил ведомственные награды лучшим сотрудникам органов внутренних дел.