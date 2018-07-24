​Глава Ростовского района Алексей Константинов побывал в селе Угодичи сельского поселения Семибратово. Поводом стала ситуация с несвоевременным вывозом твердых коммунальных отходов и многочисленные жалобы со стороны граждан, в том числе через социальные сети.



На сегодняшний день подрядная организация, осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов с территории Семибратова, не справляется со своими обязанностями. График работы не соблюдается, убирается только то, что находится в контейнерах, площадки захламляются.



– Недобросовестный подрядчик – компания «Диалог» – посчитал, что вывозить мусор с данной территории для него стало нерентабельно. Появились стихийные свалки, – говорит Алексей Константинов. – Мы неоднократно пытались найти выход из ситуации, вели переговоры, искали альтернативные пути решения. В настоящее время совместно с Правительством области ищем решение.



Проблема вывоза мусора из-за недобросовестных подрядчиков периодически возникает в разных муниципальных районах. Решить ее поможет переход к работе единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который приступит к работе на территории всей области с 1 сентября.



Алексей Константинов отметил, что в администрации Ростовского района в ближайшее время будет создан отдел административного контроля, в обязанности которого в том числе будет входить функция надзора за стихийными и несанкционированными свалками.