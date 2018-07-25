​Мышкинский проезд и улица Нефтяников отремонтированы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В течение следующей недели подрядчик завершит благоустройство прилегающей территории.



– Все ремонтируемые объекты должны сдаваться в комплексе, – отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Сорогин. – Это означает, что нужно обращать внимание не только на улично-дорожную сеть, тротуары, опоры освещения и газоны, но и на участки, которые прилегают к близлежащим многоквартирным домам. На улице Нефтяников, к примеру, это зона установки контейнерной площадки, в Мышкинском проезде – газоны.



На сегодняшний день ремонт на всех улицах Ярославля, включенных в проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году, идет в строгом соответствии с графиком. Подрядчики придерживаются четкой логистики производства. На новый объект бригады выходят сразу после завершения всех основных видов работ на предыдущем.



– Протяженность участка в Мышкинском проезде – более 500 метров, – отметил генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Основные сложности при проведении ремонта связаны с большим автомобильным трафиком, который к тому же значительно вырос после открытия моста через Которосль. Чтобы максимально снизить дискомфорт для водителей, мы работали как в дневное, так и в ночное время.



В Мышкинском проезде выполнены демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня, уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, установлены разделительные и барьерные ограждения и два новых светофорных объекта, частично нанесена дорожная разметка. На улице Нефтяников, помимо основных видов работ, обустроены дополнительные искусственные неровности в местах съездов к многоквартирным домам, чтобы вода с дороги не попадала на придомовые территории.



Представители общественности в постоянном режиме контролируют ход ремонта и соблюдение всех технологических требований.



– С нашей стороны было несколько замечаний по поводу знаков на улице Нефтяников. Сейчас недостатки устранены, – рассказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Имелись претензии к культуре производства работ, но здесь подрядчик отреагировал быстро и убрал весь строительный мусор. Еще в одном месте была проблема с парковкой: нерадивые автолюбители ставили свой автотранспорт прямо на газон. Подрядчик прислушался к просьбам жителей и установил дополнительное ограждение.



К этому моменту в регионе уже сданы в эксплуатацию три объекта, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги». Это улица Златоустинская, Комсомольская площадь и участок дороги Ярославль – Тутаев на левом берегу Волги.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в этом году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.