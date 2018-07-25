​Необходимость усиления работы по профилактике заболеваний животных и птиц обсудили на внеочередном заседании противоэпизоотической комиссии, которое провел заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.



Отмечено, что вероятность заноса африканской чумы свиней на территорию Ярославской области остается высокой, поскольку вспышки заболевания зафиксированы в соседних Ивановской, Тверской, Владимирской, Московской областях. Сложная обстановка в стране и по гриппу птиц: на 23 июля в режиме карантина находилось 67 очагов инфекции в Самарской, Пензенской, Курской, Саратовской областях и ряде других субъектов РФ.



– Возникшая ситуация очень серьезна. Мы должны оценить ее и принять все необходимые меры по недопущению заноса заболеваний в регион, – отметил Валерий Холодов.



В заседании приняли участие представители профильных областных департаментов и учреждений, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, органов местного самоуправления, птицеводческих и свиноводческих предприятий.



По итогам обсуждения принято решение о проведении комплекса мер. В частности, предусмотрена работа мобильных ветеринарно-полицейских постов, задача которых – не допустить перемещения живых свиней, свиноводческой продукции, а также кормов для свиней без правильно оформленных ветеринарных сопроводительных документов. Перемещение птицы и кормов для нее также должно производиться в соответствии со всеми действующими нормами и правилами.



Будут продолжены мониторинговые исследования на африканскую чуму свиней и грипп птиц. Ежемесячно на территории Ярославской области будет проводиться учет свинопоголовья и птицы в хозяйствах всех форм собственности, в регулярном режиме – мероприятия по пресечению незаконной реализации мяса и мясопродуктов непромышленной выработки, в том числе в местах несанкционированной торговли.



Также предусмотрены организация разъяснительной работы и информирование населения об эпизоотической ситуации. Специалисты будут рассказывать, что делать при падеже домашних свиней, птицы, а также при обнаружении трупов диких кабанов.



Кроме того, планируется взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, занимающимися убоем, переработкой и т. д., по присвоению им уровня зоосанитарного статуса (компартмента) не ниже третьего.