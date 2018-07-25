​Часть средств, полученных Большесельским районом как одним из лидеров «Рейтинга-76» в 2017 году, направлена на повышение комфортности образовательного процесса в двух учебных учреждениях. В Благовещенской школе сейчас идет ремонт крыши, в Дуниловской – замена системы отопления.



– В прошлом году в «Рейтинге-76» наш район был отмечен за высокие темпы роста сельскохозяйственного производства в течение года и получил грант в размере 5 миллионов рублей, – рассказала заместитель главы Большесельского района Ирина Чернова. – Большинство средств пошло на ремонт и благоустройство детских садов и общеобразовательных учреждений. Сейчас наша задача – завершить все работы до 1 сентября.



Система «Рейтинг-76» разработана по поручению главы региона Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий. Оценка проводится второй год. Сформирован перечень показателей, определены методики расчета эффективности. Общая сумма губернаторских грантов для поощрения территорий, достигших наилучших результатов, составила 50 миллионов рублей.



– Гранты «Рейтинга-76» – очень хорошее подспорье для районов, – отметила председатель комитета по образованию Ярославской областной Думы Ольга Хитрова. – Из-за проблем финансирования некоторые объекты не ремонтируются по многу лет, в том числе это касается общеобразовательных учреждений. Теперь в двух школах Большесельского района ситуация меняется к лучшему.



Рейтингование районов продолжается. Показавшие лучшие результаты в 2018 году также получат губернаторские гранты.