​25 июля в детском оздоровительном лагере имени М. Горького прошла акция «Территория безопасности». Полицейские провели для ребят показательные выступления с собаками, энергетики рассказали о грамотном обращении с электричеством, сотрудники ГИБДД в игровой форме напомнили о правилах дорожного движения, а спасатели научили обращаться с противопожарным оборудованием.



– Серия мероприятий «Территория безопасности» проводится в лагерях Ярославской области на протяжении всей летней оздоровительной кампании, – рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства региона Наталия Кабанова. – Акция направлена на воспитание у детей культуры безопасного поведения. Участие в ней традиционно принимают сотрудники МЧС, МВД, ГИБДД, «МРСК Центра», центра СПИД и других структур. Наша задача – обеспечить детям не только интересный, но и безопасный отдых.



За безопасностью отдыха в детских оздоровительных лагерях Ярославской области следят и активисты движения «Совет отцов», созданного при участии проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Профилактика правонарушений и создание условий безопасного детства – в числе основных направлений его деятельности.



– В любой момент ребята могут столкнуться с самыми разными непростыми ситуациями. Наша общая задача – не только ответственно отнестись к обеспечению безопасности детей, но и научить их элементарным правилам безопасного поведения, – подчеркнул председатель «Совета отцов» Ярославской области Алексей Таганов. – Они должны знать, как действовать в случае пожара, как обращаться с электрическими приборами и вести себя на дорогах. И очень здорово, что в регионе проводятся такие акции, которые помогают детям в игровой форме получить все эти навыки.



По итогам конкурсов и викторин всем участникам акции вручили памятки и другую раздаточную продукцию с полезной и актуальной информацией.