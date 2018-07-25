​В сельском поселении Семибратово Ростовского района подрядная организация, отвечающая за вывоз твердых бытовых отходов, не справляется со своими обязанностями. Контейнерные площадки переполнены, образуются стихийные свалки, жители жалуются на неприятный запах.



Одна из проблемных точек – в селе Угодичи. Сегодня его в рамках своей рабочей поездки в район посетил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Он обсудил вопрос с главой района Алексеем Константиновым и с местными жителями.



С компанией «Диалог», которая обслуживает фактически все сельское поселение Семибратово, неоднократно проводились переговоры. Но подрядчик продолжает нарушать график вывоза мусора. Алексей Константинов обратился в Правительство с просьбой помочь разрешить ситуацию.



– Это проблемная тема не только для Ростовского, но и для многих других районов. В ближайшие дни мы наведем здесь порядок, – заверил Дмитрий Степаненко. – К решению подобных проблем готов подключаться единый региональный оператор по обращению с отходами.



С 1 сентября на территории Ярославской области начинает работать единый региональный оператор по обращению с ТКО. Помимо вывоза мусора, он будет заниматься заменой контейнеров, обновлением парка специализированной техники с двигателями не ниже стандарта «Евро-4». Также предполагается инвестирование в объекты обращения с отходами – сортировочные и перегрузочные станции.



– Буквально вчера тоже выезжал в Угодичи, встречался с жителями. Люди справедливо выражают недовольство, – отметил Алексей Константинов. – Обратился за помощью в Правительство области. Думаю, что до конца недели мы уже начнем вывозить мусор и в кратчайший срок наведем порядок во всем районе.