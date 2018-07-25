​25 июля одним из основных вопросов расширенного заседания Правительства Ярославской области стали стратегические направления развития промышленности региона.



– Промышленный сектор – базовая составляющая экономики Ярославской области, – подчеркнул председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Это одна из точек роста, определенных стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года. Инвестиционный блок Правительства и на региональном, и на федеральном уровне выстраивает необходимые механизмы коммуникации предпринимательского сообщества с органами власти и структурами по поддержке промышленности.



Подробно о мерах поддержки отрасли доложила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



– Промышленная политика в регионе направлена на развитие новых высокотехнологичных производств, освоение передовых технологий, реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск продукции с импортозамещающим и экспортным потенциалом, – подчеркнула она.



Сегодня предприятия региона экспортируют продукцию в 106 стран. По итогам прошлого года размер экспортной выручки увеличился на 37 процентов, отмечен рост показателя и в текущем году – свыше 30 процентов.



За первый год работы регионального Центра экспорта число экспортеров и экспортно ориентированных компаний в Ярославской области выросло более чем в два раза. В целях открытия новых рынков сбыта и установления деловых контактов, роста экспорта при участии Центра экспорта в текущем году состоятся бизнес-миссии в Германию, Индию, Словению, Армению и Грузию.



Сохраняется положительная динамика в промышленном производстве: объем отгруженной продукции по итогам прошлого года составил более 380 миллиардов рублей. Большая часть – продукция машиностроительных и нефтехимических предприятий.



Как отметила Галина Пенягина, на сегодняшний день в разной стадии реализации находятся 30 инвестпроектов в сфере промышленного производства, после запуска которых будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций – свыше 160 миллиардов рублей. До конца года будут запущены три новых инновационных производства.



В первом полугодии региональный Фонд развития промышленности и АПК и федеральный Фонд развития промышленности одобрили заем 35 миллионов рублей АО «Русская механика» на разработку и организацию импортозамещающего серийного производства нового поколения снегоходных транспортных средств.



Галина Пенягина добавила, что в настоящее время также проводится мониторинг промышленных предприятий по наиболее востребованным мерам господдержки и объему финансирования из регионального бюджета на 2019 год. По итогам прошлого года и на сегодняшний день компаниям удалось привлечь 1,3 миллиарда рублей федеральных средств по линии Минпромторга России.