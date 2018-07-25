|25 июля в рамках своего рабочего визита в Ростовский район председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко посетил территорию комплекса очистных сооружений водоснабжения ГП «Южный водоканал» в сельском поселении Семибратово.
Объект – проблемный, еще несколько лет назад его должны были реконструировать. Проект предусматривал модернизацию существующих водозаборных очистных сооружений, строительство одноэтажного здания, резервуаров чистой воды, а также изменение технологии водоподготовки.
Финансирование было предусмотрено в рамках областной и федеральной программ. Однако работы завершены не были. Дело в отношении подрядной организации в настоящее время рассматривается в суде.
– Самая главная задача – обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – Необходимо найти средства на завершение проекта. Также следует разобраться, почему вообще такая ситуация возникла.
Водоснабжение жителей Семибратова осуществляется из реки Устье и артезианской скважины через очистные сооружения водозаборных устройств 1955 года постройки. Объект выполняет только часть функций по очистке воды и нуждается в реконструкции.
– Посмотрели, в каком состоянии находятся очистные сооружения. Нам с руководителем регионального департамента ЖКХ и регулирования тарифов поставлена задача подготовить предложения по завершению реконструкции объекта, – рассказал глава Ростовского района Алексей Константинов. – После этого будет принято решение о выстраивании дальнейшей работы.
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