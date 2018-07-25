​25 июля на расширенном заседании Правительства Ярославской области были озвучены результаты «Рейтинга-76» за первое полугодие.



– Показатели, учтенные при проведении оценки, отражают реальную работу глав муниципальных районов и городских округов, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В конце года губернатор Дмитрий Миронов подведет итоги и озвучит лидеров «Рейтинга-76», которые получат гранты. Прошу всех кураторов районов среди моих заместителей принимать активное участие в работе с главами для достижения результатов по ключевым направлениям социально-экономического развития территорий.



Лидер по итогам первого полугодия – Тутаевский район.



– Он занял верхние строчки сразу по двум направлениям – «Социальное развитие» и «Муниципальное управление», что в итоге определило его первенство и позволило сохранить лидирующую позицию, как и в первом квартале, – сообщила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.



Лидер по направлению «Экономика» в первом полугодии – Рыбинский район, «Инфраструктура» – Брейтовский район, «Сельское хозяйство» – Угличский район.



В целях развития интерактивного портала «Делаем вместе», который действует в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», в пилотном режиме в течение второго квартала по системе «Рейтинг-76» оценивалась работа органов местного самоуправления с обращениями граждан. Для этого введены два показателя: «Ответь вовремя» и «Удовлетворенность населения результатом».



Екатерина Троицкая добавила, что номинации «Рейтинга-76» будут отличаться от представленных в прошлом году. Сделано это для того, чтобы дать каждому муниципальному образованию возможность бороться за получение гранта.



В 2017 году общая сумма поощрения составила 50 миллионов рублей. Сумма была распределена между шестью районами. Лидер рейтинга Угличский МР получил 20 миллионов рублей. Победитель в номинации «Прорыв года» Тутаевский МР – 10 миллионов. Гранты по 5 миллионов рублей были предоставлены Переславлю-Залесскому, Мышкинскому, Большесельскому и Некрасовскому районам.