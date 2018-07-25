​В Большесельском районе прошло выездное заседание группы «Лес», которая занимается формированием концепции новой экологической политики региона. Эксперты обсудили основные направления работы. Встреча прошла у села Шельшедом, где идет заготовка древесины.



– Вопросы сохранения лесов обязательно войдут в концепцию новой экологической политики региона, разработка которой инициирована губернатором Дмитрием Мироновым, – подчеркнул модератор группы, начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. – Сегодня методы лесозаготовок становятся более грамотными с точки зрения экологии. На этой площадке мы видим работу двух самых современных машин по лесозаготовке, каждая из которых заменяет целую бригаду. Процесс идет очень быстро.



В настоящее время лесами занято практически 50 процентов территории региона. Планы по лесовосстановлению в 2017 году выполнены на 100 процентов. Работы проведены на площади почти 6 тысяч гектаров, что равнозначно объемам вырубки.



– Участок у села Шельшедом лесозаготовители получили через аукцион. Такая схема сегодня только входит в работу. Часть средств от продажи пойдет на восстановление этой территории, – рассказала эксперт, председатель общественной экологической организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова. – После вырубки здесь уберут остатки деревьев, весь мусор, перекопают участок. Год он будет выстаиваться, а потом здесь посадят молодые деревья. Это очень правильно!



Председатель совета регионального отделения российской экологической партии «Зеленые» Сергей Филимонов высказал предложение разработать нормативный документ для определения лесных экосистем, а также призвал особое внимание обратить на лесные зоны вблизи рек.



– Мы были с рейдом в Некрасовском районе. Там фактически все леса по берегам Волги вырублены, и теперь вся грязь от вырубки стекает в воду. А ведь эти насаждения выполняли охранную функцию для водоемов, – отметил Сергей Филимонов. – И еще третье мое предложение: заняться восстановлением территорий, относящихся к сельхозлесам.



Александр Гулящих сообщил, что перевод земель из сельскохозяйственного назначения в лесной фонд сегодня остается проблемой. Ее решение позволило бы департаменту лесного хозяйства усилить государственный лесной надзор.



– Мы намерены уделить большое внимание не только незаконным рубкам и несанкционированным свалкам, но и лесовосстановлению и охране зеленых насаждений, – проинформировала эксперт, заведующая кафедрой географии и туризма ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Татьяна Кондакова. – И здесь нужна помощь как Правительства области, так и общественников, волонтеров, всех неравнодушных граждан.



В ближайшее время планируется совместное заседание групп «Лес» и «Обращение с отходами». Главный вопрос – борьба с незаконными свалками на землях лесного фонда.