|В Ярославской области стартовала программа «Земский фельдшер», направленная на решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения. Она предусматривает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для специалистов, которые переезжают в сельскую местность.
– Мы проанализировали ситуацию и выявили, в какие организации требуются медики среднего звена, – рассказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – По заявкам лечебных учреждений составлен программный реестр. В этом году выплаты смогут получить 12 фельдшеров, прибывших на указанные в нем должности.
К претендентам на участие в программе предъявляется ряд требований. В их числе – возраст до 50 лет, наличие российского гражданства, отсутствие обязательства отработать три года в медицинской организации, прибытие или переезд в 2018 году на работу в село, заключение трудового договора с медицинской организацией, подведомственной департаменту здравоохранения.
Программа рассчитана до 2022 года, в планах – продлить ее до 2024-го.
Ранее в регионе была запущена программа «Земский доктор», благодаря которой в 2016 – 2017 годах в медицинские организации в сельской местности пришли 48 врачей. Все они получили от государства по миллиону рублей. В этом году в ее рамках планируется принять на работу 18 специалистов.
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вчера, 17:30
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