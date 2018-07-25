​В Ярославле детским праздником отметили завершение работ по губернаторской программе «Решаем вместе!» во дворе дома №57/17 по улице Салтыкова-Щедрина. На комплексное благоустройство этого объекта было потрачено порядка 5 миллионов рублей. Отремонтировано асфальтовое покрытие проезда, обустроена новая контейнерная площадка, установлены ограждения, скамейки и урны. Кроме того, во дворе сделали газон, парковочные места и детскую площадку.



– Сейчас просто шикарно! Я наблюдала за процессом благоустройства, техника была хорошая. Работали с утра до ночи, можно сказать, – рассказала жительница дома №57/17 по улице Салтыкова-Щедрина Валентина Корензаева.



Сейчас жители дома планируют выйти на субботник и посадить во дворе деревья.



Продолжается реализация проекта и в других районах Ярославля. Во дворе около домов №51 и 53 по улице Чкалова заменили бордюры, асфальтовое покрытие, исправив его наклон, обустроили парковочные места для 46 машин, установили малые архитектурные формы и железные ограждения вокруг газонов. Кроме того, по просьбам жителей подрядчик сделал хозяйственную площадку. Ремонт обошелся более чем в 7 миллионов рублей.



– В этом дворе проведен полный комплекс работ, особое внимание уделено тому, чтобы на территории не застаивалась вода, – пояснила первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля Татьяна Смурыгина. – Здесь сделаны уклоны. Для этого пришлось не только заменить асфальтовое покрытие, но и поменять его основание.



Всего в Ярославле на данный момент готовятся к сдаче 20 дворов, благоустройством по губернаторской программе «Решаем вместе!» охвачены 120 домов. Проект реализуется при поддержке партии "Единая Россия"



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.