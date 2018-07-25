​В сельском поселении Семибратово готовится к открытию новая спортивная площадка. Она установлена в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», который Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая Россия».



Качество проделанных работ оценил председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, который 25 июля посетил Ростовский МР с рабочим визитом. Он побывал на объекте вместе с главой района Алексеем Константиновым.



– На этом месте находился пустырь, территория была заброшена, – рассказал Алексей Константинов. – Инициативу создания спортивной площадки поддержали все жители ближайших домов, поскольку подобных объектов в округе нет. Уверен, она будет востребована детьми и молодежью.



На реализацию проекта по губернаторской программе было выделено почти два миллиона рублей.



Площадка предназначена для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. В ближайшее время рядом будет создана зона для занятий воркаутом.



На сегодняшний день работы по установке многофункциональной спортивной площадки завершены, сделано металлическое ограждение.



Торжественное открытие планируется на 28 июля.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.