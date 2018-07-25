​В I полугодии 2018 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области выдал 48 микрозаймов по льготным ставкам на сумму 72,9 миллиона рублей. За весь период работы фонда с 2010 года предоставлено 1018 микрозаймов на сумму более миллиарда рублей.



В текущем году фонд усовершенствовал механизмы финансовой поддержки предпринимателей. Разработан новый финансовый продукт – поручительство по банковской гарантии. Предприниматель, выигравший аукцион или конкурс, должен предоставить обеспечение контракта – часто для этого используется гарантия, выдать которую банк готов под залог. Поручительство фонда понадобится тем предпринимателям, которые не могут этот залог предоставить сами. Кроме того, максимальный объем выдаваемого фондом поручительства по одному договору увеличен до 23,6 миллиона рублей, на группу связанных компаний – до 35,4 миллиона рублей.



Благодаря такой мере поддержки, как поручительство, заемное финансирование становится доступнее для малого и среднего предпринимательства. В I полугодии 2018 года предприниматели уже смогли привлечь кредитные средства в размере 83 миллионов рублей с использованием гарантийных продуктов фонда.



– Своевременное получение финансовых средств – это вопрос выживания малых и средних предприятий. Повысить доступность заемного финансирования для этого сегмента бизнеса поручил Президент Владимир Путин. Кроме того, это направление включено губернатором Дмитрием Мироновым в стратегию социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Поэтому инвестиционный блок Правительства области работает над тем, чтобы предпринимателям были доступны как региональные меры финансовой поддержки, так и значительно большие по объему – федеральные.



В прошлом году фонд стал одним из первых в России агентов АО «МСП Банк» – федерального субъекта инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, который предоставляет кредиты до 500 миллионов рублей по льготным ставкам.



Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России запустило программу льготного кредитования «Программа 6,5». В 2018 году ставка по ней составила 6,5 процента. Кредиты в ее рамках выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристической деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах, могут принять участие в программе на особых условиях.



Среди предпринимателей, получивших микрозаймы в 2018 году в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, – индивидуальный предприниматель Наталья Лоскутова, которой принадлежат два фитнес-зала.



– Когда брали заем, трудностей не было, все достаточно быстро и квалифицированно со стороны сотрудников фонда, – рассказала она. – Микрозаем помог мне расширить бизнес, открыть новое направление в нашей сфере – то, на что не хватало денег здесь и сейчас. Мы полностью оборудовали сайкл-студию, модернизировали систему кондиционирования в зале.



Все условия получения финансовой поддержки предпринимателей региона указаны на сайте фонда – http://www.fond76.ru/.