​Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко потребовал от глав районов оперативно отслеживать ситуацию с уборкой мусора с контейнерных площадок на вверенных им территориях. Этому вопросу было уделено особое внимание на заседании Правительства области 25 июля.



Перед началом обсуждения Дмитрий Степаненко лично побывал в Семибратовском поселении Ростовского района, где мусорная проблема сегодня стоит очень остро. Подрядчик, ООО «Диалог», не справляется со своими обязанностями, не соблюдает график вывоза твердых бытовых отходов, оставляет контейнерные площадки захламленными.



Глава Правительства подчеркнул, что таких ситуаций быть не должно. О недобросовестной работе компаний по вывозу ТКО руководители муниципальных образований обязаны своевременно сообщать в областную инспекцию административно-технического надзора, докладывать в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования и лично заместителю председателя Правительства Роману Колесову.



– Сейчас лето, жара, если не вывозить мусор – запах ужасный, – сказал Дмитрий Степаненко. – Прошу вас уделять этому вопросу особое внимание и лично выезжать по таким сигналам, общаться с жителями, ощущать, что там происходит на местах. Если есть проблемы, обращайтесь в профильные ведомства Правительства.



Он добавил, что вопросы обращения с ТКО будут оперативно решаться в ручном режиме до начала работы в этой сфере единого регионального оператора.



– Жители Ярославской области не должны терпеть неудобств из-за недобросовестных компаний по уборке мусора, – сказал Дмитрий Степаненко. – В регионе необходимо создать современную, экологически безопасную инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами. На факты саботажа будем реагировать жестко. Компании обязаны выполнять работу, за которую они получают деньги.