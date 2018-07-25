​25 июля подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ».



– Инвестировать в туризм сегодня перспективно, тем более туристическая отрасль Ярославской области очень привлекательна для бизнеса, – отметил и. о. генерального директора корпорации Евгений Васильев. – Здесь расположены исторические города: Ярославль, Углич, Рыбинск и другие. К тому же в регионе функционируют три территории опережающего развития – в Ростове, Гаврилов-Яме и Тутаеве. Это наше конкурентное преимущество и большие возможности для развития бизнеса.



Ярославская область является одним из 10 регионов – учредителей ассоциации. Соглашением предусмотрено взаимодействие в вопросах продвижения туристического потенциала региона, реализации инвестиционных проектов, информационного сопровождения совместной деятельности.



– В целях привлечения инвестиций в регион и поддержки региональных проектов в индустрии туризма мы подписываем соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития. Данный механизм придаст новый стимул развитию экономики Ярославской области, – сказал председатель правления союза, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.



Напомним, туризм является одной из 10 точек роста региона, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года.